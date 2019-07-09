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Sinop’ta Ahşap Oyuncak Atölyesi hayata geçirildi

Sinop’un Ayancık ilçesinde, Ayancık Meslek Yüksekokulu ile Ayancık Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde ile açılan ‘Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde kursiyerler ahşaptan oyuncaklar yapıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 11:11
Sinop’ta Ahşap Oyuncak Atölyesi hayata geçirildi

Sinop’un Ayancık ilçesinde, Ayancık Meslek Yüksekokulu ile Ayancık Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde ile açılan ‘Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde kursiyerler ahşaptan oyuncaklar yapıyor.


Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu ile Ayancık Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Ahşap Oyuncak Atölyesi" projesi hayata geçirildi. Atölyenin açılışı ise ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı. Açılış halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Ardından kurdele kesildi ve atölye gezildi. Uçak, helikopter, tren, at, çekirge, kepçe, yılan ve bisiklet gibi birçok oyuncağın yer aldığı atölyede kursiyerler önce bilgisayar ortamında oyuncaklarını çiziyor, ardından makinelerde oyuncağa dönüştürüyorlar. Kursiyerler, kurs bitiminde proje hazırladıkları takdirde KOSGEB’den destek alarak kendi iş yerlerini açabilecek.


Ayancık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hanife Başar Özcan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim fikrimiz uzun zamandır vardı ama ödenek sıkıntımız vardı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüzün desteğiyle bizler bir kısım malzemelerimiz aldık, bir kısmını da Avrupalı iş adamlarımızın desteğiyle aldık ve Ahşap Oyuncak Atölyemizi kurduk. Buradaki amacımız bizim işsiz olan gençlerimize istihdam sağlamak. Bunu nasıl yapacağız? Özellikle üniversitemizden çok büyük destek alacağız. Çünkü atölyenin kurulma aşamasında da yüksekokulumuz bize çok büyük destek sağladı bu anlamda. KOSGEB ve girişimcilik desteğiyle onlara küçük iş yerleri açtırmayı planlıyoruz ve istedikleri bir üründen de üretime geçmelerini sağlayacağız. Hedefimiz bu. Ayancık ilçemizde işsizlik oranımızı bir nebze olsun düşürmek. Kurslarımız 2 ayrı kategoride. Biri ahşap alanında, diğeri de autocad kursu açıyoruz. Autocad tamamen bilgisayar programcılığıyla ilgili. Sonuçta yapacağı oyuncağı programlaması gerekiyor. Bunu da ilk önce öğrenmesi gerekiyor. Bu 5 aylık bir kurs. Diğer ahşap şekillendirme makineleri kullanma da yaklaşık 3,5 ay süren bir kursumuz. Yani 5 ayın sonunda kişi kendisi KOSGEB’e projesini sunup iş yerini açabiliyor" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:11
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