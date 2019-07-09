0553 313 94 23

Sinop'ta 92 bin sazan balığı göletlere salındı

09 Temmuz 2019 Salı 17:36
Sinop'ta 92 bin sazan balığı göletlere salındı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında 5 gölete 92 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Boyabat ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, bölgedeki 2 gölete 55 bin sazan balığı yavrusu salındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, göletlerdeki balık popülasyonun artırılmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında kentteki göletlere salınmak üzere 92 bin sazan balığı yavrusu gönderildiğini belirten Usta, "92 bin sazan balığı yavrusunun 5 ayrı gölete salımı yapıldı. Göletlerimizdeki balık popülasyonunu artırmak istiyoruz. Salımı yapılan balık yavrularıyla bu amaca ulaşmayı umuyoruz." diye konuştu.

Usta, son 5 yılda göletlere salınan yavru balık sayısının 190 bini bulduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:36
  1. Boyabat ilçesi
  2. Murat Usta
  3. yavru sazan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    1. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    2. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    3. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    4. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    5. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    6. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    7. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    8. Doğada diyabet okulu başladı
    9. Seyir halindeki otobüs bir anda alev..
    10. Gölbaşı’nda hacı adayları kutsal..
    11. Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye..
    12. Kamyonetin çarptığı yaya öldü
    13. Yeni basın kartlarının dağıtımına..
    14. Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız..
    15. Geleceğin eğitimcilerden hayvan..
    16. Sokakta kalan yaşlı adama belediye..
    17. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    18. Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a..
    19. Araban Ovası’nın verimli toprakları..
    20. JGK Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    21. Malatya’da arazi kavgası: 1 ölü
    22. Taraftardan ‘transferde geç kaldık’..
    23. Kırgızistan’nı eski lideri: “Bu sirkte..
    24. Çanakkale’de göçmen operasyonu
    25. Çamura saplanan inek kurtarıldı
    26. Nusaybin’de TOKİ konutlarının avans ve..
    27. Mardin Valiliği’nden Ahmet Türk..
    28. FETÖ’nün gaybubet evine operasyon: 2..
    29. Darbeci Sisi yönetiminden AB'ye..
    30. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler