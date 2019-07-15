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Sinop’ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü

Sinop’ta, FETÖ’nün darbe girişiminin lanetlendiği "15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:30
Sinop’ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü

Sinop’ta, FETÖ’nün darbe girişiminin lanetlendiği "15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" düzenlendi. Yoğun ilgi gören yürüyüşe Sinoplular ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.


15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Sinop’ta Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü yapıldı. Vali Köksal Şakalar, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşe "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen Sinoplular, daha sonra Hükümet Meydanı önünde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.


Ardından gece ile ilgili konuşma yapan Sinop Valisi Köksal Şakalar, “Türk milleti dediğimizde; Türk milleti vatanından ayrı düşünülemez. Biz tarihin yazdığı ilk Türk devletinden, ilk Türk imparatorluğundan, Hunlardan, Oğuz Kağan’dan öğrendik vatana aşık olmayı. Biz Göktürkler döneminde 40 kişiyle Çin sarayına giden Kürşad’dan öğrendik vatan sevgisini. Biz Malazgirt’te Sultan Alparslan’dan öğrendik, biz İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet’ten öğrendik. Biz Cengiz Han’a yenildiğinde haremi kız kardeşleri düşmanın eline geçmesin diye hepsini kendi eliyle öldürüp sonrasında nehri geçtiğinde Cengiz Han’a meydan okuyan Celalettin Harzemşah’tan öğrendik. Biz vatan sevgisini Mustafa Kemal’den öğrendik, Hasan Tahsin’den öğrendik, Sütçü İmam’dan öğrendik, biz vatan sevgisini her ailede olan şehitlerimizden öğrendik, gazilerimizden öğrendik, çocuklarımıza Şüheda ismini verdik. Bunun için 15 Temmuz gecesi hiç kimse tereddüt etmeden çocuklarını, hanımlarını evde bırakarak, arkasında ne olacağını düşünmeden sokağa inen insanlar, Ulubatlı Hasan neyse o gün de Ömer Halis Demirler oydu. Ve biz biliyoruz ki; fıtrat değişmez, kan değişmez, soy değişmez” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:30
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