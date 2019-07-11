Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi

Sinop Valiliği ve Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında panel ve konferans düzenlendi.

Sinop Kültür Merkezi salonunda düzenlenen etkinlik yoğun katılım ile gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panel, ardından Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yusuf Ziya Kurtuluş’un Kur’an okuması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz 2016 Darbeye teşebbüs gecesi konulu video gösterimi ile devam etti.

Panel, devamında Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlileri Serdar Yener, Muzaffer Barlak ve Ayşegül Demir tarafından darbeye teşebbüsün siyasi, sosyoloji ve dini boyutlarıyla incelenmesi ile sona erdi.

Düzenlenen etkinliğe Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın ve vatandaşlar katıldı.