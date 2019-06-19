Sinop’ta 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı Sinop’ta nadir rastlanan 1.

Sinop’ta nadir rastlanan 1.5 metre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı.

Sabah saatlerinde denize açılan amatör balıkçılar tarafından, nadir rastlanan ve ağırlıkları genelde 5 kilogramı geçmeyen, 10 kilogram ağırlığında 1,5 metre uzunluğunda minakop balığı yakalandı.

Uzun zamandır rastlanılmayan, hatta nesli tükenmek üzere olan Karadeniz balığı ’minakop’ yerel adıyla da ’kötek balığı’ diye de biliniyor.

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