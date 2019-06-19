Sinop’ta 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı
Sinop’ta nadir rastlanan 1.19 Haziran 2019 Çarşamba 12:33
Sinop’ta nadir rastlanan 1.5 metre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı.
Sabah saatlerinde denize açılan amatör balıkçılar tarafından, nadir rastlanan ve ağırlıkları genelde 5 kilogramı geçmeyen, 10 kilogram ağırlığında 1,5 metre uzunluğunda minakop balığı yakalandı.
Uzun zamandır rastlanılmayan, hatta nesli tükenmek üzere olan Karadeniz balığı ’minakop’ yerel adıyla da ’kötek balığı’ diye de biliniyor.
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