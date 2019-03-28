Sinoplu pazarcıların umudu bahara kaldı

Sinop Kapalı Pazaryeri’nde satış yapan üreticiler, sebze ve meyve fiyatlarının bahar aylarında yerli üretimin başlaması ile birlikte düşeceğini belirtti.

Sinop Pazaryeri esnafı Menderes Bilgin ise yavaş yavaş durumların düzeleceğini belirterek, "Türkiye’ de 4 mevsim yetiştiricilik yapmak isterdik fakat yapamıyoruz. Tek umudumuz bahar ve yaz ayları. Bu fiyatlardan biz de memnun değiliz vatandaş da memnun değil. Yerli üretimin başlamasına az kaldı. Nisan ayından sonra fiyatların gerektiği şekilde düzeleceğini düşünüyoruz. Meyve ve sebze fiyatları olarak ta, patates, soğan 5 TL, muz 10 TL, çilek 8 TL, marul 2 TL, portakal 3,5 TL, armut 4 TL, kivi 6 TL, havuç-turp-elma 3,5 TL, domates 6-6,5 TL, salatalık 4,5 TL, patlıcan 8 TL, biber 13 TL” dedi.