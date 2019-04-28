Sinoplu Elif karikatürde dünya birincisi oldu

SİNOP (İHA) – Anatolia Turizm Akademisi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nda 6. sınıf öğrencisi Elif Kayra Eşin dünya birincisi oldu.

Anatolia Turizm Akademisi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen “Seyahat Anıları” konulu Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’na 61 ülkeden 673 çizer, toplamda bin 331 eserle katıldı. Finale kalan öğrenciler arasında Sinoplu ünlü karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu’nun eğittiği Sinop Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elif Kayra Eşin, ‘18 Yaş Altı Gençler’ kategorisinde dünya birincisi oldu.

Kazandığı ödül sayesinde dünyanın ünlü çizerleriyle tanışarak adını duyuran Sinoplu Elif Kayra, İzmir’de yapılan tören ile bin 500 dolarlık para ödülü ve dünya birinciliği plaketi aldı.