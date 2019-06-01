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Sinoplu çiftçiler mağdur durumda

Sinop’ta çeltik ekimi gerçekleştiren çiftçilerin su borusu patladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:04
Sinoplu çiftçiler mağdur durumda

Sinop’ta çeltik ekimi gerçekleştiren çiftçilerin su borusu patladı.


Sinop’un Karasu Ovası’nda çeltik ekimi gerçekleştiren çiftçiler bir an önce sorunlarının çözülmesini istiyor. Çiftçiler yaklaşık 400 bin dönüm arazinin susuz kaldığını belirtti.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erfelek Tarım Sulama Kooperatifi Başkanı Bahri Çeliker, “Borunun ne derecede nerede olduğunu bilmiyorduk. Müteahhit yapacağım diye toprakların üzerine beton ile kapatmış. Şimdi de suyu çalıştırmaya başlayınca beton yumuşamaya başladı. Beton yumuşamaya başlayınca da tüm boruları kesmeye başladı. Şu anda 5 bin dönümden fazla çeltik tohumunu ısladı bekliyor. Bizim imkanımız yok. Bu borunun değişmesi lazım” dedi.



"Su bekliyoruz"


Çeltik ekimi yapan çiftçi Özgür Ünal, “Sürekli DSİ’nin döşemiş olduğu tarımsal sulama borularının sık sık patlaması sonucu bizim arazilerimiz suyu dolduramıyor. Su veremiyoruz, çeltiğimizi ekemiyoruz. Gördüğünüz gibi araziler bomboş bekliyoruz.Hazırladık her şeyini yaptık. İlacı atıldı. Su bekliyoruz, derdimiz su. Kooperatifimizin başkanı sürekli DSİ ile irtibat halinde ama çözüm yok, su yok, boru yok. Boruları yarım metrelik yapılmış, haftada bir patlıyor. O yüzden susuz kalıyoruz" diye konuştu.



"Boru bulmaya çalışıyoruz"


Sinop Devlet Su İşleri (DSİ) 74’üncü Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan ise "Bizim Karasu sulamasında bir boruda patlak varmış. Oraya kooperatife devir ettik. Patlağın olduğundan itibaren benim bilgim var. Boru bulmaya çalışıyoruz. Ben tabii fabrikaları araştırdım. Bu boruları elde hazır tutmuyorlar. Sipariş üzerine yapıyorlar. Daha önce patladığında gene araştırmıştık. Ama aynı ebatlarda boru gene bulamadık. Anlık çözüm için yani kısa süreli çözüm için belediyenin yardımcı olması gerekiyor. Ama uzun sürede bizim bulabileceğimiz boruların üretilmesi gerekecek” şeklinde konuştu.


AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise sorunun en kısa sürede çözüleceğini, bir an önce çalışmaların başlayacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:04
  1. doğa

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