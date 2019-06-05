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Sinop’a bayramda ziyaretçi akını

Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Sinop, Ramazan Bayramı’nda tatilcilerin uğrak merkezlerinden oldu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 18:55
Sinop’a bayramda ziyaretçi akını

Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Sinop, Ramazan Bayramı’nda tatilcilerin uğrak merkezlerinden oldu.


Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde kentin çok sayıda kişinin tercihi olduğunu söyledi.


Başkan Ahmet Çobanoğlu. “Sinop son yıllarda olduğu gibi yine bu bayramda da ziyaretçi akınına uğradı. Fakat bu hemen hemen her turistik şehirde aynı. Bu durum için normal diyebiliriz. Gönül ister ki trafik konusunda rahatlık olsun ama bu tür bayram zamanlarında bütün turistik mekanlarda bu tür yoğunluklar olabiliyor. Yoğunluk olması açısından olumlu buluyorum bu durumu“ dedi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 18:55
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