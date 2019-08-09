Sinop ÜniversitesiSpor Bilimler Fakültesi besyo 2019 özel yetenek sınav sonuçları kesin kayıt tarihleri

Sinop Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi 2019 özel yetenek sınav sonuçlarına göre, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi merak konusu olmuştu. Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 2019–Özel Yetenek Sınav Sonuçlarına Göre 2019–2020 Eğitim–Öğretim Yılında, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerin listesi ve kesin kayıtta istenen belgeler.

Sinop Üniversitesi BESYO kesin kayıt sırasında istenen belgeler ve kesin kayıt tarihi

A) 1 adet fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).

B) Tam teşekküllü hastaneden (Devlet hastanesi, Üniversite hastanesi veya Özel hastane) “Fiziksel Aktivite ve Spor Yapmasında Engel Yoktur” ibaresi olan Heyet Raporu.

C) Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.

Ç) Asil listeden kazanan adayların kesin kayıtları Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesinde 26-27 Ağustos 2019 tarihlerinde mesai saatleri içinde yapılacaktır.

D) Yedeklerin kayıtları asil kayıtlar bittikten sonra sıra ile çağırılarak 2 Eylül 2019, 5 Eylül 2019, 10 Eylül 2019 ve 13 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Kontenjan dolmadığı takdirde yedek kayıtlar ile ilgili yeni tarihler Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi sayfasından ilan edilecektir. Yedek adaylardan; asil adaylardan istenilen belgelerin tamamı isteneceğinden adayların kayıt belgelerini hazır bir şekilde bulundurmaları gerekmektedir.

E) Kayıt için adayların bizzat ya da noter kanalıyla vekil tayin ettiği kişiler aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

F) Adaylar bildirilen tarihlerde kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Sinop Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi'ni kazanan adayların listesi için tıklayınız