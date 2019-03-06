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Sinop’ ta 10. Uluslararası Arapça İl Birinciliği Yarışmaları

Sinop’ta, “10.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:06
Sinop’ ta 10. Uluslararası Arapça İl Birinciliği Yarışmaları

Sinop’ta, “10. Uluslararası Arapça Dili Yarışmaları” kapsamında Arapça şarkılar ve şiir okuma programı düzenlendi.


Programın açılış konuşmasını yapmak üzere Seyit Bilal Ortaokulu Müdürü Aydın Yılmaz sahneye çıktı. Yılmaz Arapça dilinin önemini vurgulayarak yaptığı konuşmasında, “Arapça bizim için önemli. Çünkü Arapça başta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’ in dili, ibadet dilimiz” dedi.


Konuşmasının devamında Yılmaz, “10 yıldır Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz belirli kategoriler içerisinde Arapçayı sevdirmek, Arapçaya olan ilgiyi alakayı geliştirmek ve öğrencilerimize Arapça diline karşı bir beğeni oluşturmak için bu yarışmaları yapıyoruz” dedi.


Ardından yarışmaya katılan öğrencileri sahneye alarak hazırladıkları Arapça şarkılar söylendi.


Yarışmaya Sinop ve ilçelerinden 7 okuldan öğrenciler katıldı.


Yarışmalar sonunda birinci kategori olarak Arapça şiir okuma yarışması dalında birinciliği Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mehmet Mustafa Sadık Köroğlu 98.2 puanla kazandı.


Yarışmada ikinciliği Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nur Ahsen Karaman ve Ayancık İmam Hatip Lisesinden 3. sınıf öğrencisi Şefika Şeyma Esen aldı.


İkinci kategori olarak Arapça metin canlandırma dalında 5 okuldan öğrenciler katıldı.


Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hasan Ali Öncü ve Arkadaşları 97.4 puanla il birinciliğini elde etti. İkinciliği Türkeli İmam Hatip Ortaokulundan 91.2 puanla Elif Azra Akın, üçüncülüğü ise Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulundan 88.4 puanlar Elif Kayra Esen ve ekibi aldı.


Üçüncü ve son kategori olan Arapça çocuk şarkıları yarışması dalında ise Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulundan Fatmagül Hekim ve arkadaşları 96 puanla il birinciliğini kazandı.


İkinciliği Hüseyin aşçı ve ekibinin oluşturduğu Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi 94 puanla, üçüncülüğü ise Gerze Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Minel Çoban ve ekibi 92.6 puanla elde etti.


Yarışmalarda dereceye giren ve birinciliği elde eden öğrencilere okul müdürlüğü tarafından çeşitli ödüller verildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:06
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