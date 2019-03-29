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Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonu

Bahis oynatacaklarını söyledikleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

29 Mart 2019 Cuma 10:39
Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından sahte bahis kuponları paylaştıkları, tanıştıkları kişilere bahis siteleri olduğunu ve bu sitelerdeki şikeli maçların kendileri tarafından bilindiğini söyledikleri tespit edildi.

Zanlıların bu yöntemle 200'e yakın kişiyi dolandırdıklarını belirleyen ekipler, Sinop, Ankara ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden Serdar T, Mertcan Ö, Ali K, Sercan Y, Cahit A, Hamza Y. ve Berkay Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mahkeme, şüphelilere ait hesapların bloke edilmesine ve hesaplardaki 600 bin liraya da el konulmasına hükmetti.

Bu arada soruşturma kapsamında aranan üç kişiden birinin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:39
  1. dolandırıcılık
  2. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü
  3. yasa dışı bahis

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