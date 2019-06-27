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Sinop İl Özel İdaresi Stratejik Plan Hazırlığı Bilgilendirme Toplantısı

Sinop İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımlarıyla ’Belediyelerde Stratejik Planlama ve 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlıkları Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:17
Sinop İl Özel İdaresi Stratejik Plan Hazırlığı Bilgilendirme Toplantısı

Sinop İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımlarıyla ’Belediyelerde Stratejik Planlama ve 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlıkları Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirdi.


Sinop İl Genel Meclisi Binasında gerçekleşen toplantıda; Sinop’un önümüzdeki beş yıllık dönemini oluşturacak olan çalışmalar kapsamında; belediyelerde stratejik planlamanın önemi, hazırlık süreci, durum analizi, geleceğe bakış, izleme ve değerlendirme süreçlerinden oluşan konu başlıkları, sunum eşliğinde anlatıldı.


31 Mart tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçiminin ardından, Sinop halkına yeni dönemde etkin ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla başlatılan ’2020-2024 Stratejik Planı’ hazırlık çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresinin hazırlık sürecinde olduğu stratejik planda, ilgili sivil toplum kuruluşu başkanlarına yönelik bilgilendirme amaçlı gerçekleştirilen toplantıda ilgili konularda görüş bildirmek isteyen STK başkanlarından bilgi ve görüşler alındı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:17
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