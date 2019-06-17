0553 313 94 23

Sinop "Çınar" için kenetlendi

İki yıl önce yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gören 6 yaşındaki Çınar'a uygun ilik bulunabilmesi için Sinop'ta, Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı - Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım:- "Türkiye genelinde şu an kök hücre bağışçı sayısı 540 bine ulaştı"

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:00
Sinop "Çınar" için kenetlendi

SİNOP (AA) - Yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle Ankara'da tedavi gören 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü'ne uygun ilik bulunması amacıyla Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Sinop Belediyesi ve kentteki tüm sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen kampanya çerçevesinde İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Çınar gibi ülke genelinde binlerce hastanın kök hücre nakli beklediğini söyledi.

Kök hücre bağışçılığı hakkında katılımcılara bilgi veren Yıldırım, kök hücre bağışı yapacakların karar aşamasında iyi düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, bağışta bulunan kişilerin iliklerinin bir hastaya uyması durumunda vazgeçmelerinin o hasta ve ailesinde büyük bir yıkıma sebebiyet verdiğini anlatarak, "O nedenle vatandaşlarımızdan karar aşamasında bir değil üç defa düşünmelerini rica ediyoruz." dedi.

Çınar için başlatılan kampanyanın amacına ulaşmasını gönülden temenni ettiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde şu an kök hücre bağışçı sayısı 540 bine ulaştı. Başlatılan kampanya ile umarım Çınar evladımız ve onun gibi ilik bekleyen binlerce hastamıza kısa sürede uygun bir bağışçı bulunur. Sinop zaten tüm paydaşlarıyla kampanyaya destek vermiş durumda. Belediyemiz olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, siyasi parti temsilcilerimiz herkes taşın altına elini sokmuş durumda. Türk Kızılay olarak bir hafta süreyle Sinop'ta kök hücre bağışlarını kabul edeceğiz. Çınar evladımıza ve diğer hastalarımıza umut olmak istiyoruz. Umarım uygun ilikler bulunacaktır."

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Çınar'ın ailesi Ankara'da bizlerden gelecek güzel bir haberi bekliyor. Sadece Çınar değil binlerce hastamıza umut olabiliriz. Tüm Sinopluları bağış yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:00
  1. Çınar
  2. kök hücre
  3. Sinop
  4. Türk Kzılayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BES fonu istatistikleri
    1. BES fonu istatistikleri
    2. Kategorilerine göre en fazla..
    3. Kategorilerine göre en fazla..
    4. Hatayspor’da 11 futbolcunun sözleşmesi..
    5. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    6. En fazla kazandıran yatırım fonları
    7. Arabistan’dan çirkin tezgah
    8. Yatırım fonu istatistikleri
    9. Karaman’da Zeytin Dalı Bulvarına yeni..
    10. TİKA’dan Kamerun’da mültecilere gıda..
    11. Ağrı'da tırda 585 kilogram eroin ele..
    12. Yunanistan Başbakanı Çipras haddini..
    13. Kazayı gören Yıldırım, yaralının..
    14. Sapkınlar konusunda flaş karar! Ahmet..
    15. Mersin Kent Orkestrası’ndan ’Babalar..
    16. İtalyanlar Burak Yılmaz'ı almaya..
    17. Murat Alan'a saldırıda flaş gelişme!..
    18. ADH Kreş ve Gündüz Bakımevinden yıl..
    19. Yeni askerlik yasasında terhisler ne..
    20. Haliliye Belediyesi ekmek israfını..
    21. Uluslararası Para Zirvesi İsveç’te..
    22. CHP'den "işsizlik rakamları" açıklaması
    23. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    24. 65 yaşındaki dilencinin üzerinden..
    25. Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme..
    26. Direksiyon hâkimiyetini kaybedince..
    27. Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki..
    28. Adıyaman’da Akua park bu yıl da..
    29. Psikolojik rahatsızlığı olan turist,..
    30. Kremlin'den ABD'ye "siber savaş"..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!