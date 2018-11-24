Sinop AK Parti belediye başkan adayları 2019 AK Parti Sinop adayı kim oldu?

Türkiye yerel 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanırken Sinoplu vatandaşlar Sinop belediye başkan adayları, Sinop belediye başkan adayları 2019, Sinop AK Parti belediye başkan adayları, CHP Sinop belediye başkan adayı, Sinop CHP belediye başkan adayları 2019 listesini merak ediyor. Peki AK Parti Sinop belediye başkan adayı kim oldu? İşte Sinop AK Parti belediye başkan adayı son dakika gelişmesi haberleri...

Sinop belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü açıklanacağını söyledi. AK Parti’nin temayül yoklamasında bazı illerin belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı.

AK Parti Sinop belediye başkan adayı kim?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti Sinop belediye başkan adayı Ali Çöpçü olduğu öne sürüldü. Ali Çöpçü AK Parti Sinop İl Başkanı olarak görev yapmakta.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?

Sinop 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Baki Ergül % 54.3

AK Parti adayı Hamza İnce % 37.4

MHP adayı İlhan Aydemir % 6.3

Sinop 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: % 55.38

CHP: % 24.43

İYİ Parti: % 9.45

MHP: % 7.19

HDP: % 1.53

SP: % 1.13

AK Parti Sinop Milletvekili

Nazım Maviş

CHP Sinop Milletvekili

Barış Karadeniz