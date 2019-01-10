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Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı

Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı- Kayıp olduğu sanılan kişilerin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı

10 Ocak 2019 Perşembe 12:59
Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gerze ilçesi açıklarında Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. 4-5 kişi olduğu sanılan teknedeki kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.



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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:59
  1. balıkçı teknesi
  2. Sahil Güvenlik

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