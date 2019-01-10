Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı- Kayıp olduğu sanılan kişilerin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı10 Ocak 2019 Perşembe 12:59
SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gerze ilçesi açıklarında Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. 4-5 kişi olduğu sanılan teknedeki kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.
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