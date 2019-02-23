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Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na doğru

- TUYUB Başkanı Önder Akdağ:"Şehrin tanıtımını en iyi şekilde yapan yarı maratona destek bekliyoruz"

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:37
Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na doğru


EDİRNE (AA) - Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, 28 Nisan'da bu yıl beşincisi düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için Edirnelilerden destek beklediklerini söyledi.

TUYUB Başkanı Akdağ ve dernek yönetim kurulu üyeleri Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Akdağ, burada yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı yüzlerce atletin katılımıyla gerçekleşen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun Edirne'ye önemli katkı sağladığını belirtti.

Organizasyon kapsamında atletlerin Türkiye-Yunanistan sınırını vizesiz ve pasaportsuz geçtiğini dile getiren Akdağ, maratonun bu özelliğiyle büyük bir öneme sahip olduğunu anlattı.

Dünyanın her yerinden maratona sporcuların geldiğini ve Edirne'ye katkı sağladığını vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"TUYUB tarafından beşincisini düzenleyeceğimiz yarı maratona bu yıl da büyük bir ilgi var. Rekor bir katılım bekliyoruz. Organizasyona esnaf ve iş adamlarımızın maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz. Yarı maratonumuz Edirne'nin turizmi ve bilinirliği açısından çok önemli. Yerli ve yabancı yüzlerce sporcu bu etkinlik için kente geliyor ve şehri tanıma, gezme fırsatı yakalıyor. Bu açıdan kente ekonomik anlamda değer katıyor. Hem maratonun daha geniş alanlara yayılması hem de daha iyi yapılması için esnaf ve iş adamlarımızın katkıları çok önemli. Şehrin tanıtımını en iyi şekilde yapan yarı maratona destek bekliyoruz."

Akdağ, organizasyona katkıları nedeniyle AA'ya teşekkür plaketi sundu.

Ziyarette, dernek yönetim kurulu üyeleri Derya Öztetik, Ali İhsan Yavuz, Mehmet Argın da yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:37
  1. Önder Akdağ
  2. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu
  3. Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği

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