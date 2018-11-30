Sınırları yaşadığı köyü aşan yönetmen: Ahmet Uluçay

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Ödüllü yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay, vefatının 9. yılında anılıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde 2 Aralık 1954'te dünyaya gelen, ilkokulu bitirdikten bir süre çobanlık yapan Uluçay, inşaat işçiliği, kamyon şoförlüğü, hamallık ve tavukçuluk gibi çeşitli işlerde çalıştı.

Köylerine gelen gezici bir film ekibi sayesinde sinemayla tanışan Uluçay, 12 yaşındayken arkadaşı İsmail Mutlu ile bir sinema makinesi yaptı.

Topladıkları film parçalarıyla köy halkına küçük gösterimler yapan Uluçay, arkadaşları İsmail Mutlu ve Şerif Akarsu ile "Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu"nu kurdu.

- Köyde yaşayan yönetmen

Sinemanın yanı sıra edebiyatla da ilgilenen ünlü yönetmen, 1978'de sadece bir sayı basılan bir edebiyat dergisi çıkardı.

Filmlerini zor şartlar içinde çeken Uluçay, ömrünün son zamanlarına kadar yaşamını sürdürdüğü Tepecik köyünde "Şair Ahmet" olarak da bilinirdi.

Tavşanlı'da bir yerel gazetede yazarlık da yapan Uluçay, yaptığı çeşitli işlerde iflas ettikten sonra başarıyı sinemada yakaladı.



Ahmet Uluçay, "köylü yönetmen" olarak anılmasına karşın kendini "Ben köylü yönetmen değilim, köyde yaşayan bir yönetmenim." diyerek tanıttı.

İlk kısa filmi "Optik Düşler"i 1993'te aldığı eski bir kamerayla çeken Uluçay, "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak", "Bizim Köyün Orta Yeri Sinema", "Minyatür Kosmos'da Rüya", "İnci Deniz Dibinde", "Epilectic Film", "Uzun Metrajın Resmi", "Exorcise" ve "Kaza" gibi çalışmaların de arasında yer aldığı çok sayıda ödüllü esere imza attı.

- "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak"

İlk uzun metrajlı filmini 2002 yılında çeken ünlü yönetmen, "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmiyle İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü, San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo Ödülü, 7. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Kurgu Ödülü ile Karadeniz Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi İlk Film Ödülü gibi çok sayıda ödül aldı.

İzleyiciyle 26 Kasım 2004'te buluşan film, sinema dili, doğal anlatımı ve amatör oyuncuların başarısıyla Türkiye’de ve dünyada ilgiyle karşılandı.



Başrollerinde İsmail Hakkı Taslak, Kadir Kaymaz ve Boncuk Yılmaz'ın oynadığı, bir köyden kasabaya çıraklık için giden iki gencin sinema tutkusunu anlatan filmin aldığı ödül sayısı kırka yaklaştı.

Uluçay, 2007'de başladığı "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmine sağlık sorunları nedeniyle devam etme imkanı bulamadı.

Beyin tümörü teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken zatürreye yakalanan iki çocuk babası Uluçay, 55 yaşındayken 30 Kasım 2009'da vefat etti.

- Filmlerinden bazıları şöyle:

"Bozkırda Deniz Kabuğu", "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", "Exorcise", "Uzun Metrajın Resmi", "Epileptic", "İnci Deniz Dibinde", "Minyatür Kosmos'da Rüya", "Bizim Köyün Orta Yeri", "Optik Düşler", "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak"

Hatıralardan silinmeyen "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmiyle aldığı ödüllerden bazılar ise şunlar:

San Sebastian Film Şenliği 2004 "Jüri Özel Ödülü", 26. Montpellier Film Festivali 2004 "En İyi Film", 23. İstanbul Film Festivali 2004 "En İyi Film", 16. Ankara Film Festivali 2005 "En İyi Film", 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri 2004 "En İyi Film", 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri 2004 "En İyi Yönetmen", 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri 2004 "En İyi Senaryo", 45. Uluslararası Selanik Film Festivali 2004 "Özel Mansiyon"





