Sınırları kaldıran yarı maratona rekor katılım bekleniyor





EDİRNE (AA) - Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, bu yıl beşincisi düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun rekor katılımla koşulacağını söyledi.

Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Nisan Pazar günü "Edirne'de koş, ciğerimi ye" sloganıyla düzenlenecek maratonda atletlerin, Türkiye-Yunanistan sınırını vizesiz ve pasaportsuz geçeceğini ifade etti.

Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun, Türkiye Atletizm Federasyonu uluslararası organizasyonlar takviminde yer aldığını belirten Akdağ, "Maratonumuz her yıl büyüyor. Geçen yıl yerli ve yabancı bine yakın sporcuyla koşulan maratona bu yıl bin 500 kişinin katılmasını bekliyoruz." dedi.

Akdağ, maratonun bu yıl Bando ve Ciğer Festivali ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, "Edirne'de koş, ciğerimi ye" sloganıyla gerçekleştirileceğini belirtti.





- Engelliler ve çocuklar için ayrı parkur





Koşu için sporcu kayıtlarının başladığını, mücadele etmek isteyenlerin, "www.dostlukyarimaratonu.org" internet adresinden başvurularını yapabileceklerini dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Beşincisini düzenleyeceğimiz maratona bu yıl rekor katılım bekliyoruz. Engelliler ve çocuklar için de bir parkurumuz olacak. Onlar da maratonumuzda koşacak. Yerli ve yabancı yaklaşık bin 500 sporcu maratonda yerini alacak. Sporcular, geçmiş yıllarda da uygulanan çipli sistemle yarışa katılacak. Maratonla ilgili Yunanistan ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Güzergah açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Atletlerimiz, Selimiye Camisi önünden başlayarak tarihi köprüler üzerinden Meriç Nehri'ni geçecek. Pazarkule Sınır Kapısı'nı, ardından da Yunanistan'daki Kastanies Sınır Kapısı'nı geçecek atletler, başlangıç noktasına geri dönecek. Sınırları ortadan kaldıran maraton, Edirne'den tüm dünyaya dostluk mesajı verecek."



