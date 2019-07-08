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Sınırları aşan dostluk sürecek

Nilüfer Belediyesi’nin ilk kardeş şehri olan Bulgaristan’ın Eğridere Belediye Başkanı Resmi Murad, Başkan Turgay Erdem’i ziyaret etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:59
Sınırları aşan dostluk sürecek

Nilüfer Belediyesi’nin ilk kardeş şehri olan Bulgaristan’ın Eğridere Belediye Başkanı Resmi Murad, Başkan Turgay Erdem’i ziyaret etti. Görüşmede iki belediye arasındaki sıkı iş birliğinin devam etmesi yönünde temenniler dile getirildi.


Katıldığı uluslararası projeler dolayısıyla Avrupa Konseyi tarafından “Avrupa diploması”, ardından “şeref bayrağı” ile onurlandırılan Nilüfer Belediyesi,bu konuda iyi ilişkileri sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi’nin ilk kardeş kenti olan Eğridere (Ardino) Belediye Başkanı Resmi Murad, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e tebrik ziyaretinde bulundu. Görüşmede yeni dönemde de iki belediye arasındaki sıkı iş birliğinin devam edeceği vurgulandı. Samimi bir havada geçen görüşmede, iki şehir arasında 1996 yılında başlayan kardeşlik ilişkilerinin özellikle sosyal, kültürel, sportif alanlarda ulaştığı seviyenin mutluluk verici olduğu belirtildi.


Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Yılmaz’ın da katıldığı ziyarette konuşan Resmi Murad, “Kardeş şehirlerimizi önemli günlerinde kutlamak, zor günlerinde ise yanlarında olduğumuzu hissettirmek gerekir. Bizim hem zor günümüzde yanımızda olan ilk kardeş belediyemizin yeni başkanını kutlamak için buradayız. Biz, kurumlar üzerinden çalışmayı doğru buluyoruz, aramızda köprü görevini üstlenen Eğirdereliler Derneği’nin katkıları ile ilişkilerimizin artarak süreceğine inanıyoruz. Varlıklarını sürekli yanımızda hissettiğimiz bu kent ile yeni iş birliklerine hazırız” dedi.


Ardino’da,Nilüfer Belediyesi’nin destekleri ile bir park yapılması konusunun da gündeme geldiği ziyarette konuşan Başkan Turgay Erdem de ”Geçmiş dönem belediye başkanımız Mustafa Bozbey’in özel ilgi ve destekleriyle sürdürdüğü kardeş şehir ilişkilerimizi aynı samimi duygularla devam ettireceğiz. Sınırları aşan dostluk ve kardeşliğimiz kuşkusuz ki sürecek. İlk kardeş belediye olarak ayrıca önemsediğimiz yeni dönemde farklı birçok alanda proje gerçekleştirip örnek iş birliği uygulamalarını hayata geçireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:59
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