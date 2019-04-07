EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırı topluca geçmek için kente gelen 950 düzensiz göçmen yakalandı.

"Sınırlardan geçişlerine izin verileceği" söylentilerine inanarak perşembe gecesinden itibaren Edirne'ye gelmeye başlayan düzensiz göçmenler için polis ve jandarma önlemlerini artırdı.

Kent girişleri, sınır köylerine giden yollar, otogar, tren garı ve otobanda kontroller artırılırken, uçangözler (drone) aracılığıyla yollar havadan da gözlendi.

Güvenlik güçleri, topluca sınırı geçmek için kente gelen 950 düzensiz göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresine teslim etti.

- Gruplardan çağrı

Yakalanan düzensiz göçmenlerden İranlı Ali Hüseyni, sosyal medya ve mesajlaşma programları aracılığıyla binlerce kişinin aralarında sınırı geçmek için örgütlendiğini, gruplarda paylaşılan mesajlarda kendilerine sınırların açık olduğunun yazıldığını belirtti.

Paylaşımlarda Edirne'de toplanacakları yerlerin aktarıldığını ve kente geldiklerinde yapacakları talimatların yazıldığını ifade eden Hüseyni, "Bize gruplarda 'Edirne'ye gidin oradan Yunanistan'a geçeceğiz' diye yazıldı. Grup paylaşımlarında 'bir yerde toplanın, polis memurlarına çiçek verin, sakin toplanın, çatışmayın, çadır kurun bekleyin' dendi ama her yerde polis var. Sınırlar açık haberleri yalan. Buraya gelmeyin, sınırlar açık değil." diye konuştu.

- 4 yıl önce de yaşanmıştı



"Almanya'nın sığınmacı kabul edeceği ve sınır kapılarının açılacağı" söylentilerini kendi aralarında yayan düzensiz göçmenler 2015'te de Edirne'ye akın etmişti.



Yunanistan'a geçmek için kente gelen binlerce düzensiz göçmen, önce TEM Otoyolu kenarında beklemiş daha sonra sınıra yürüyüşe geçmişti.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarayiçi Er Meydanı alanına getirilen düzensiz göçmenler, tekrar illere nakledilmişti.