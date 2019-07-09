0553 313 94 23

Sınırın sıfır noktasına askeri sevkıyat

Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket ederek sınırdaki ilçelere giden askeri konvoyun bir kısmı PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye’nin Rasulayn kentinin karşısındaki Ceylanpınar ilçesine gitti.

09 Temmuz 2019 Salı 03:43
Sınırın sıfır noktasına askeri sevkıyat

Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket ederek sınırdaki ilçelere giden askeri konvoyun bir kısmı PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye’nin Rasulayn kentinin karşısındaki Ceylanpınar ilçesine gitti.


Şanlıurfa’nın Suriye’ye sınırı bulunan Akçakale ve Suruç ilçelerinin yanı sıra Ceylanpınar ilçesine de sevkıyat gerçekleştirildi. 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan ve aralarında zırhlıların da bulunduğu 30 askeri araç gece saat 02.30 sıralarında Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye giriş yapan askeri konvoy sınır birliklerine doğru devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 03:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'de 20. Uluslararası Filistin Festivali
    1. Gazze'de 20. Uluslararası Filistin..
    2. Sınırın sıfır noktasına askeri sevkıyat
    3. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al..
    4. Maden ocağında kamyon kazası: 1 yaralı
    5. LPG tüplerinin muayenesinde yeterlilik..
    6. Suriye sınırına gece yarısı sevkıyatı
    7. Boşanma aşamasındaki eşine penceren..
    8. Silivri’de motosiklet kazası... O..
    9. Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı
    10. Bodrum’daki yangın büyümeden sündürüldü
    11. 'Savaş' diyen HDP'lilere tokat gibi..
    12. Husilerden Abha Havalimanı'na saldırı
    13. Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak..
    14. İsrail’den Gazze sınırında “tünel..
    15. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    16. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı..
    17. "İran, nükleer anlaşmada belirlenen..
    18. Güneş yanığından sonra soyulma nasıl..
    19. Tesis yönetim sektörü iş adamı Suat..
    20. ABD uşağı Hafter'in kaçırdığı Türkler,..
    21. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    22. Gümüşhane'de şebeke suyundan..
    23. Tansiyonun düştüğü nasıl anlaşılır?..
    24. Ürgüp’te eski bir otelde ceset bulundu
    25. Adana’da zincirleme trafik kazası :1..
    26. Bursa'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
    27. Diriliş Osman hangi kanalda..
    28. Pence'ten İsrail yanlısı kuruluşun..
    29. Çocukların polis sevgisi görenleri..
    30. Tarım ve Orman Bakanlığı, hizmetlerini..
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'a yönelik skandal sözleriyle gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!
    Erdoğan'a yönelik skandal sözleriyle gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti