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Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:57
Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.


Hatay’ın Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu, Kırıkhan ilçesine ulaştı. Komandolar ve zırhlı askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:57
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