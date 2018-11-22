0553 313 94 23

Sınırın fedakar öğretmeni anne duası da alıyor

Hatay'dan 5 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köydeki okula atanan fen bilgisi öğretmeni Hilal Seyhan, Irak sınırındaki yerleşim biriminde öğrencileri geleceğe hazırlamanın yanı sıra tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren annesinin de bakımını yapıyor- Hilal Seyhan:- "Ben buradakilerin kalbine dokunduğumda onlar resmen bütün evlerini, kucaklarını açtılar bana. Bana gösterdikleri sevginin, saygının bin katını anneme gösterdiler. O yüzden ben de annem de burada kaldığımız için hep memnun olduk"- Anne Cennet Karaca:- "Merhametli ve vicdanlı bir çocuk yetiştirmişim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bana gösterdiği vicdanı ve merhameti öğrencilerine de gösteriyor"

22 Kasım 2018 Perşembe 11:23
Sınırın fedakar öğretmeni anne duası da alıyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki bir köyde görev yapan fen bilgisi öğretmeni Hilal Seyhan, öğrencileri geleceğe hazırlarken bir taraftan da tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren annesiyle ilgileniyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Irak sınırında bulunan Günyazı köyündeki ortaokula atanan Seyhan, trafik kazası sonucu omurilik felci oluşması nedeniyle uzun süredir tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren annesi Cennet Karaca ile 5 yıl önce Şemdinli'ye geldi.

Sınır köyünde 5 yıldır öğrencileri geleceğe hazırlayan Seyhan, bakımını yaptığı annesini her fırsatta dışarıya çıkartıp parklarda gezdiriyor. Hilal öğretmen, annesine olan ilgisiyle köy sakinlerinin takdirini topluyor.

- "Hem okudum hem anneme baktım"

Olgunlar Zehra Özel Ortaokulu'nda görev yapan Hilal Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin bazı olumsuz koşullarına rağmen Şemdinli'de çalışmaktan çok memnun olduğunu, mecburi hizmet süresinin sona ermesine rağmen çok büyük sevgi ve saygı gördüğü ilçede kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Bakımını yaptığı annesinin de kendisine her konuda büyük destek sağladığını anlatan Hilal öğretmen, şöyle devam etti:

"Şemdinli'de kalmam için onun rızası çok önemliydi. O bana hep destek oldu, 'Bir çocuk bir çocuktur.' dedi. O çocuklara ben ne kadar kıyamadıysam annem de o kadar kıyamadı. Ben buradakilerin kalbine dokunduğumda onlar resmen bütün evlerini, kucaklarını açtılar bana. Bana gösterdikleri sevginin, saygının bin katını anneme gösterdiler. O yüzden ben de annem de burada kaldığımız için hep memnun olduk."

Hilal Seyhan, bir süre daha ilçede kalmayı planladıklarını ifade ederek "Annemle beraber çoğu şeyi aştık. Ben 14 yaşımdan beri anneme bakıyorum. Hem okudum hem anneme baktım. Birbirimize sabır gösterdiğimiz zamanlar oldu ama sevgiyle, saygıyla aşıldı." dedi.

- "Merhametli ve vicdanlı bir çocuk yetiştirmişim"

Anne Karaca ise kızının hem mesleğini yaptığını hem de kendisine baktığını dile getirdi. Kızının çocukların yüreklerine ve yaşamlarına dokunduğunu vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:

"Merhametli ve vicdanlı bir çocuk yetiştirmişim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bana gösterdiği vicdanı ve merhameti öğrencilerine de gösteriyor. Onların dertleriyle dertleniyor, mutluluklarıyla mutlu oluyor. Okuldan geldiğinde bunu yüzünde görüyorum. İnşallah öğrencileri de kendisi gibi vicdanlı, merhametli, vatanına, milletine, ailelerine hayırlı evlat olurlar."

Karaca, kızının okuldan kalan zamanlarda kendisini parka, çarşıya götürerek güzel zaman geçirmesini sağladığını kaydetti.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:23
  1. fen bilgisi
  2. Günyazı köyü
  3. Hakkari
  4. Hilal Seyhan
  5. öğretmen
  6. şemdinli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li İnce: "İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, 'Gel adayımız ol' denirse, asla aday değilim."
    1. CHP'li İnce: "İstanbul'da 259 bin..
    2. GRAFİKLİ - Kripto FETÖ'cüler..
    3. Görüşme bitti! İnce: Kaygılarımı ilettim
    4. Kılıçdaroğlu Türk-İş'i ziyaret etti
    5. Fedakar öğretmenlerden örnek davranış
    6. Güneydoğu'da kültür sanat
    7. GÜNCELLEME - Malatya'da yolcu midibüsü..
    8. "Maksimum puanı almak istiyoruz"
    9. Altın fiyatları
    10. Yemen’de çocuklar eriyor
    11. Yüzbinlerce araç sahibine müjde!..
    12. Kalbini çantasında taşıyor
    13. Williams koltuğu Kubica'nın
    14. "Sezon sonu 2 kupa daha alacağız"
    15. Bölücü örgüt PKK yönetiminde..
    16. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "PTT'nin..
    17. FETÖ'nün Belçika'daki merkez binası..
    18. Hakkari'de terörle mücadele
    19. 104 yaşındaki Mukime öğretmenden genç..
    20. İNFOGRAFİKLİ - ABD'deki kültürel..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"