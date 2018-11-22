Sınırın fedakar öğretmeni anne duası da alıyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki bir köyde görev yapan fen bilgisi öğretmeni Hilal Seyhan, öğrencileri geleceğe hazırlarken bir taraftan da tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren annesiyle ilgileniyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Irak sınırında bulunan Günyazı köyündeki ortaokula atanan Seyhan, trafik kazası sonucu omurilik felci oluşması nedeniyle uzun süredir tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren annesi Cennet Karaca ile 5 yıl önce Şemdinli'ye geldi.

Sınır köyünde 5 yıldır öğrencileri geleceğe hazırlayan Seyhan, bakımını yaptığı annesini her fırsatta dışarıya çıkartıp parklarda gezdiriyor. Hilal öğretmen, annesine olan ilgisiyle köy sakinlerinin takdirini topluyor.

- "Hem okudum hem anneme baktım"

Olgunlar Zehra Özel Ortaokulu'nda görev yapan Hilal Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin bazı olumsuz koşullarına rağmen Şemdinli'de çalışmaktan çok memnun olduğunu, mecburi hizmet süresinin sona ermesine rağmen çok büyük sevgi ve saygı gördüğü ilçede kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Bakımını yaptığı annesinin de kendisine her konuda büyük destek sağladığını anlatan Hilal öğretmen, şöyle devam etti:

"Şemdinli'de kalmam için onun rızası çok önemliydi. O bana hep destek oldu, 'Bir çocuk bir çocuktur.' dedi. O çocuklara ben ne kadar kıyamadıysam annem de o kadar kıyamadı. Ben buradakilerin kalbine dokunduğumda onlar resmen bütün evlerini, kucaklarını açtılar bana. Bana gösterdikleri sevginin, saygının bin katını anneme gösterdiler. O yüzden ben de annem de burada kaldığımız için hep memnun olduk."

Hilal Seyhan, bir süre daha ilçede kalmayı planladıklarını ifade ederek "Annemle beraber çoğu şeyi aştık. Ben 14 yaşımdan beri anneme bakıyorum. Hem okudum hem anneme baktım. Birbirimize sabır gösterdiğimiz zamanlar oldu ama sevgiyle, saygıyla aşıldı." dedi.

- "Merhametli ve vicdanlı bir çocuk yetiştirmişim"

Anne Karaca ise kızının hem mesleğini yaptığını hem de kendisine baktığını dile getirdi. Kızının çocukların yüreklerine ve yaşamlarına dokunduğunu vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:

"Merhametli ve vicdanlı bir çocuk yetiştirmişim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bana gösterdiği vicdanı ve merhameti öğrencilerine de gösteriyor. Onların dertleriyle dertleniyor, mutluluklarıyla mutlu oluyor. Okuldan geldiğinde bunu yüzünde görüyorum. İnşallah öğrencileri de kendisi gibi vicdanlı, merhametli, vatanına, milletine, ailelerine hayırlı evlat olurlar."

Karaca, kızının okuldan kalan zamanlarda kendisini parka, çarşıya götürerek güzel zaman geçirmesini sağladığını kaydetti.



