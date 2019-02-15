ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi'de, Suriye'de ateşkesin devamı için, siyasi çözüm için, anayasa komisyonu dahil, sınırın öbür tarafındaki teröristleri bertaraf etmek için düşünce ve tavırlarını ortaya koyduklarını belirterek,"Bugüne kadar Afrin'nde Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek, DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez. Terörist, teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı alternatifi yoktur." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve iş adamları ile Kale Kule Tesisleri'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Çavuşoğlu, Kumluca Belediyesi Konferans Salonu'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Proje Tanıtımı programına katıldı.

Gödene Caddesi'ndeki Kumluca Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştiren Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde Cumhur İttifakı olarak Kumluca'da Hüsamettin Çetinkaya'yı tekrar aday gösterdiklerini hatırlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Menderes Türel'in 5 yıl içerisinde kente 20 milyar liralık projelerle hizmet edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu miktarın dünyadaki birçok ülkenin bütçesinden bile fazla olduğunu bildirdi.

Cumhur İttifakı ile ayrı gayrılarının bulunmadığına değinen Çavuşoğlu, ittifakın devletin ve milletin bekası, Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için kurulduğunu dile getirdi.

İttifakın Türkiye'ye karşı içeriden ve dışarıdan saldıranlara, içeriden ihanet edenlere, dışarıdan Türkiye'yi sarsmaya çalışanlara, engel çıkaranlara karşı da kurulduğuna işaret eden Çavuşoğlu, kimseyle husumetleri bulunmadığını, hedeflerini Türkiye'yi büyütmek, milleti hak ettiği seviyeye her anlamda çıkartmak olduğunu söyledi.

Başka bir ittifak daha kurulduğunu, onun kendilerini ilgilendirmediğini aktaran Çavuşoğlu, "Milletimiz kararını verecek. Kim milletin hayrına ittifak kurdu, kim yıkmak, yakmak, devirmek, ülkeyi bölmek için ittifak kurdu, bunu milletimiz görüyor. Kim nereden talimat alıyor, kim teröre hizmet ediyor, hepimiz görüyoruz. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Onlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Bizim sorunumuz dağdaki teröristlerdir. Onlardan talimat alan, onların şehirlerdeki uzantılarıdır. Bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek, bundan sonra da sandıkta da mücadelemizi yapacağız. Dağlarda da inşallah o teröristleri çukurlarına, inlerine gömmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Çiftçinin yükünü ve girdi maliyetlerini azaltmak için de çalışmalar yapıyoruz"

Çiftçilerin üzerinden rant elde etmeye çalışan ve kendilerini köşeye sıkıştırmaya çalışanların olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bu ucuz acemi siyasetçilere pabuç bırakır mı? Tanzim satış yerleri kurduk. Bu çiftçiye karşı diyorlar. Ne alakası var. Çiftçinin ürettiği ürünün daha çok satılması için ve tüketici de kazıklanmaması için bir çalışmadır. Bugün Kumluca'da satılan 3 lira domates, Antalya dışına çıkınca neden 9 lira oluyor? Aradaki 6 lirayı kim yiyor. Çiftçinin cebine mi giriyor? Kim bundan para kazanıyor? Bunu kim suistimal ediyor? Cumhurbaşkanımızın derdi bu. Bu hak etmeden arada 6 lira kazananlarla mücadele etmektir. Bu çiftçiyi, tüketiciyi korumak içindir. Bu 6 lira o çitçinin cebine gitmediğine göre tüketicinin cebinden çıkıyor. Rant olarak gidiyor. Aracıları kaldırdığın zaman çiftçinin malı ise değerinden satılıyor tanzimle daha fazla tüketim ve alım oluyor. Dolayısıyla çiftçinin ürününe talep artıyor. Aracılar kalktığı için de tüketicilerimiz de makul bir fiyatla alıyor. Olayın özü bu. Bunun çiftçiye bir zararı var mı? Bugüne kadar fiyatlar düştü mü? Antalya'dan sizin ürününüzün değerinde düşüş var mı? Yok. Ama Ankara'da burada 3 liraya satılan orada 4,5 liraya satılıyor. Olay bu. Yapmaya çalıştığımız bu işi kimse suistimal etmesin. Niyetimiz nettir. Çiftçimizi koruyacağız. Gelecek tarımdadır. Türkiye'nin bel kemiği çiftçilerdir. Cumhurbaşkanımız 'Bu rantçılara çiftçilerimizi, tüketicilerimiz ezdirmeyiz' diyor. Çiftçinin yükünü ve girdi maliyetlerini azaltmak için de çalışmalar yapıyoruz."

Kumluca ve Finike'deki doğal afetlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen ilgili bakanları görevlendirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, TARSİM ile ilgili ödemelerin 35 milyonu geçtiğini söyledi.

Sigortalı olmayan çiftçilere de devletin gönderdiği paraların dağıtılacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Bütçe hazırlandı. Antalya'ya bu paraları göndereceğiz. Valiliğimiz aracılığıyla kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarla beraber vatandaşımıza bu hasarlarını gidermek için para aktaracağız. Geçmiş dönemde olduğu gibi. Geçen sene 10 milyon aktarmıştık. 10 milyon da TARSİM'den gelmişti. Bu sefer hasar büyük rakamda büyük olacak. Her zaman milletimizin yanında olduk. Hiç yalnız bırakmadık. Devletin de görevi budur. Zor günlerde vatandaşın da çiftçisinin de yanında olmaktır. Hasar gören iş yerleri var. İş yerleri için de 1 milyona yakın para tahsis edildi. Valiliğimiz dağıtacak. Evi zarar gören vatandaşlarımıza da paralar dağıtılmaya başlandı. O da yaklaşık 1 milyon lira. Evi, iş yeri , serası neyi varsa zarar gören tüm vatandaşlarımıza tazminini yapacağız, yapıyoruz. Biz bunun için varız. Rahat olun Kumlucalılar." dedi.

- "Seçimler Türkiye'nin istikrarı bekası için de önemli"

Çavuşoğlu, seçimlerin Türkiye'nin istikrarı, bekası için de önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu seçimde sizlerin verdiği destekle Türkiye'nin istikrarı daha da güçlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak yanıbaşımızdaki yangın yerlerinde de huzuru, barışı geçirmek için çalışıyoruz. Dün Cumhurbaşkanımızla Soçi'deydik. Suriye'de ateşkesin devamı için, siyasi çözüm için anayasa komisyonu dahil, sınırımızın öbür tarafındaki teröristleri bertaraf etmek için tavrımızı ve düşüncelerimizi ortaya koyduk. Bugüne kadar Afrin'nde Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek, DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez. Terörist, teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı alternatifi yoktur. Biz tüm dünyada küresel bir aktörüz. Artık sahada da güçlüyüz, masada da güçlüyüz. Sahada kazandıklarımızı masada kaybetme devri bitti, geçti artık. Diplomasi ile diplomasi müzakere ise müzakere uzlaşı ise uzlaşı. Yeri geldi tepelerine binmek gerekiyorsa tepelerine binme ne gerekiyorsa. Hangi dilden anlıyorlarsa. O yüzden bizlere güvenin."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise 359 yeni proje ile 20 milyar liralık bir yatırım yapacaklarını söyledi. Bu projelerin tamamlanmasıyla 70 bin kişinin iş sahibi olacağını, sadece Boğaçayı Projesi'nde 10 bin kişinin iş bulacağını aktaran Türel, istihdam ofisi sayesinde son 5 yılda 30 bin kişiye iş sağladıklarını vurguladı.

Tüm sulama birlik ve kooperatiflerine kayıtlı çiftçilere sulama ve elektriğin bedava olacağına işaret eden Türel, 30 bin öğrenciye de burs vereceklerini, 30 bin kişiye de sosyal yardım kartı dağıtacaklarını ifade etti.

Çavuşoğlu'nun programlarına AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve Tekin Atay, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da eşlik etti.