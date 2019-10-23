Sınırımızın geleceği emin ellerde! Ceylanpınarlı minikler misafirlerini Türk bayrağı ile karşılıyor Türk askerine destek amacıyla Ceylanpınar'a ziyarete gelenler en çok da ilçedeki minikleri mutlu ediyor. Terörün en yakın şahidi çocuklar ilçeye gelenleri Türk bayrakları ile karşılıyor.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Hemen yanında Suriye’nin Resualyn şehri yer alan Ceylanpınar İlçesi, sınır bölgemizdeki en kritik noktalar içinde yer alıyor. Rasulayn'ın kontrol altına alınması ve terör örgütlerine güvenli bölgeyi terk etmeleri için verilen süre ile birlikte silah seslerinin sona erdiği Ceylanpınar'ın geleceği çocuklar, yeniden sokaklara çıktı. İlçeye Türk Askeri'ne moral vermek için gelenleri çocuklar ellerinde bayrakları ile karşılıyor. Terörün en yakın şahidi bölgedeki miniklerin bayrak sevgisi görenlerin gözlerini kamaştırıyor. İlçede yaşayan 11 yaşındaki Elif Terim, sivilleri hedef alan eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın Ceylanpınar'a yönelik havanlı ve roketatarlı saldırısıyla şehit edilmişti. 11 yaşındaki Ceylanpına'lı şehidimiz hemşire olmak istiyordu. Eli kanlı şerefsizlerin şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'in babasından mesaj var: Biz Mehmetçiğimizin arkasındayız, Allah var, gam yok

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