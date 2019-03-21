Sınırı geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 3 terörist, Suriye tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.21 Mart 2019 Perşembe 19:19
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 3 terörist, Suriye tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçleri Suriye’den sınırı geçmeye çalışan şahısların olduğu bilgisini elde etti. Sınırdaki önlemleri arttıran güvenlik güçleri PKK/PYD terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 3 kişiyi yakaladı. Teröristlerle birlikte 2 adet tüfek, 59 adet fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.
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