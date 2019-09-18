0553 313 94 23

Türkiye sınırını geçen Yunan askerler hakkında karar verildi

Edirne'de 1 Mart 2018'de sınır birliği ekipleri tarafından devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında yakalanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin soruşturması tamamlandı. "Askeri casusluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada askerler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:11
Türkiye sınırını geçen Yunan askerler hakkında karar verildi

Edirne'de sınırı geçen Yunan askerleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "askeri casusluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kararda, askerlerin yakalandıklarında üzerlerinde kriptolu cep telefonunun çıkması üzerine "askeri casusluk" suçu şüphesiyle soruşturmanın genişletildiği, cep telefonunun incelenmesi sonucu herhangi bir suç unsurunun tespit edilemediği ifade edildi.

"Hataen ihlal etmiş olmaları inandırıcı değil"

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kriptolu cep telefonunun Yunanistan ordusu tarafından kapalı sistem iletişim mekanizması kurmak amacıyla yüklenen 'HARP.GR' isimli uygulamayı ihtiva ettiği, ele geçirilen telefonlar içerisinde sınır hattının görüntülerinin yer aldığı ve yine Türkiye-Yunanistan sınırı olduğu değerlendirilen alanda Türkiye Cumhuriyetine ait sınır taşı olduğu değerlendirilen mekanın fotoğrafının bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm dosya içeriği incelendiğinde, Yunanistan kara kuvvetleri mensubu ve askeri olan şüphelilerin, görev yaptıkları süre ve görev alanlarıyla askeri tecrübeleri göz önüne alındığında, sınır hattını hataen ihlal ettikleri yönündeki savunmalarının inandırıcı olmaktan uzak olduğu, buna karşın dosya kapsamında incelenen deliller göz önüne alındığında şüphelilerin üzerlerine atılı askeri casusluk suçunu işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirir yeterli ve somut delil bulunmadığı anlaşıldığından; şüpheliler hakkında 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme' suçuna ilişkin kamu adına kavuşturmaya yer olmadığına karar verildi."

Sınırı yanlışlıkla geçtiklerini iddia eden iki asker hakkında "askeri yasak bölgeye girmek" suçundan düzenlenen iddianamenin ise Asliye Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

Olay

Edirne'de 1 Mart 2018'de, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart 2018'de teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.
İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.

2. Sulh Ceza Hakimliğinde, 14 Ağustos 2018'de yapılan duruşmada iki asker tahliye edilmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:11
  1. Yunan askerleri
  2. askeri casusluk
  3. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Kastanies Sınır Kapısı
  5. Teğmen Aggelos Mitretodis
  6. Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis
  7. kriptolu cep telefonu
  8. Asliye Ceza Mahkemesi
  9. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  10. Hudut Kartalları
  11. Edirne Jandarma Komutanlığı
  12. Pazarkule
  13. Yunanistan
  14. Sulh Ceza Hakimliği
  15. askeri yasak bölge

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırında kıymalı soslu karnabahar tarifi
    1. Fırında kıymalı soslu karnabahar tarifi
    2. Selçuk Bayraktar'dan kritik açıklama:..
    3. İspanya savaş uçağı denize düştü!
    4. Sınırı geçen Yunan askerler hakkında..
    5. Türkiye'den dikkat çeken Su-35 çıkışı
    6. Hak-İş'ten oturma eylemlerini sürdüren..
    7. İran'dan ABD'ye İsviçre üzerinden..
    8. Örgütün ikinci ismi ifade verdi!..
    9. İnsan tüketimine özel yerli yulaf için..
    10. Dişi uyuşmayan genç, doktorunu bıçakladı
    11. KYK burs borcu silinmesi ne zaman?..
    12. CHP'li belediye imam hatip okulu..
    13. Cumhuriyet gazetesi (FETÖ) davasının..
    14. Burhan Kuzu'dan dikkat çeken çıkış:..
    15. Resmen açıklandı! İşte Erzurumspor'un..
    16. Kütahya'da ormanı istila eden..
    17. Aort yırtılmasında erken müdahale ölüm..
    18. Tayland'da polis Müslüman öğrencilerin..
    19. Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurdu
    20. Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı..
    21. Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem..
    22. Sütlü domates çorbası tarifi
    23. AK Parti’den Babacan’a tepki: Liderlik..
    24. O ülkede vekiller harekete geçti! 'ABD..
    25. Erdoğan açıkladı: Bir zam daha..
    26. Yeni Çorumspor'da sakatlık şoku! Golcü..
    27. TOKİ’den AOÇ açıklaması!
    28. KYK borçları ne zaman silinecek? KYK..
    29. Avukatların hayatını kolaylaştıracak..
    30. Şarlatan mahkemede konuştu! Dans..
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...