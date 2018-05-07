Suriye'den Türkiye'ye geçen PYD/PKK'lı terörist grup enselendi!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 Mayıs'ta Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek isterken Oylum köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.K, N.D, İ.B. ve Z.S ile Suriye uyruklu Y.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.