Sınırdan geçerken yakalanan HTŞ örgütü şüphelisi tutuklandı

Samsun polisi, Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütü mensubu olduğu iddia edilen Türk vatandaşı bir kişiyi Suriye’den Türkiye’ye girerken yakalattı. Samsun’a getirilen terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk vatandaşı olup daha önce Samsun’da ikamet eden M.C.D.’nin (26) HTŞ örgütü ile bağlantısını tespit etti. Samsun TEM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu şahıs hakkında yakalama kararı çıkarttı. M.C.D., Suriye’den Hatay sınırından Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı.

Samsun’a getirilen M.C.D., Samsun TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.C.D., "Türkmenlere yardım için gittim. Silahlı fotoğraflarımdaki silahlar Özgür Suriye Ordusuna aittir. Özendiğim için silahla resim çektirdim. Türk milliyetçisi biriyim. HTŞ örgütü ile ilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkemece tutuklanan M.C.D., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.