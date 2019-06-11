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Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde 75'i tamamlandı

TOKİ Başkanı Ömer Bulut:- "Iğdır'dan Hakkari'ye kadar, o sınır boyunca yaklaşık 200 kilometrelik, öncelik olan kısımlar buralar, bir sınır duvarı inşa ediyoruz. Bu sınır duvarı hem buralardan gelebilecek terör saldırılarını hem de gelebilecek kaçak geçişleri önleyecek bir çalışma. Bu çalışma süratle yapılıyor. Yüzde 75 seviyelerine geldik. Bu yıl itibarıyla tamamlamak istiyoruz"- "(Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler) TOKİ olarak bizler de ailelerinin yanındayız. Bütün ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz ve kendilerine yakinen yardımcı olacağız"

11 Haziran 2019 Salı 17:17
Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde 75'i tamamlandı

VAN (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Iğdır'dan Hakkari'ye kadar olan 200 kilometrelik sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarının yüzde 75'inin tamamlandığını söyledi.

TOKİ Başkanı Bulut, beraberinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın, yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında şehit olan iki işçinin cenaze törenine katıldıktan sonra Gözütok Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında ailelere başsağlığı diledi.

Bulut ve Bilmez, ziyaretin ardından Kaymakamlığa geçti.

- "Sınırdaki güvenlik duvarını bu yıl tamamlamak istiyoruz"

Bulut, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında hayatını kaybeden iki işçini haberini dün akşam saatlerinde aldığını ve hemen Van'a geldiğini söyledi.

Böyle acıların bazen insanları birbirine daha da yakınlaştırdığını ve bu yakınlaşmayı da burada çok iyi hissettiklerini dile getiren Bulut, şöyle dedi:

"Bilinmesi gereken bazı hususlar var. TOKİ olarak Iğdır'dan Hakkari'ye kadar, o sınır boyunca yaklaşık 200 kilometrelik, öncelik olan kısımlar buralar, bir sınır duvarı inşa ediyoruz. Bu sınır duvarı hem buralardan gelebilecek terör saldırılarını hem de gelebilecek kaçak geçişleri önleyecek bir çalışma. Bu çalışma süratle yapılıyor. Yüzde 75 seviyelerine geldik. Bu yıl itibarıyla tamamlamak istiyoruz."

Başka bir kurumla beraber sınır bölgesinde sürdürülen yol çalışmalarının olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti:

"150 kilometreye yakınını yazın ortasına doğru, inşallah yıl sonuna kadar da tamamını bitirmiş olacağız ama bunlar öncelikli olan kısımlar. Daha sonra da problem olabilecek, terör geçişlerinin olduğu, kaçak geçişlerin olduğu noktalar da güvenlik kuvvetlerimizin, valiliklerimizin ihtiyaç duyacağı alanlarda da böyle önlemler almaya devam edeceğiz. Yine Hakkari, Van ve Ağrı bölgelerinde kalekol inşaatlarımız devam ediyor. Bunların büyük çoğunluğunu bitirdik. Bu kalekollarla birlikte bu sınır duvarları tamamlandığında burası güvenlik açısından çok önemli bir yol katetmiş olacak. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız. Terörü lanetliyoruz."

- "Hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin yanındayız"

"Bu işçilerimiz tıpkı bu coğrafyada çalışan güvenlik mensupları gibi çok anlamlı bir görev ifa ediyorlar." diyen Bulut, "Yaptıkları bu görevler Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin birliği ve beraberliğinin teminatı oluyor. Onun için bu işçilerimizden Allah razı olsun diyoruz. Hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle irtibat halindeyiz. Devletimiz şehit ailelerin yanında. TOKİ olarak bizler de ailelerimizin yanındayız. Bütün ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz ve kendilerine yakinen yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

Vali Bilmez de şehitlerin, millet olarak tekrar kenetlenmemize vesile olduğunu belirterek, "Cenazeye katılan, destek veren herkesten Allah razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:17
  1. taziye
  2. TOKİ Başkanı Ömer Bulut
  3. van

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