0553 313 94 23

Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:56
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırın iki farklı bölgesinde hudut askerlerince yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elçili köyü askeri yasak bölgede askerlerce, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan bir kişi yakalandı. Şüphelinin FETÖ kapsamındaki KHK ile kamu hizmetlerinden ihraç edilen eski müezzin C.E (38) olduğu tespit edildi. Şüpheli C.E, gözaltına alındı.

Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyü askeri yasak bölgesinde ise askerlerce yakalanan M.Z'nin (29) örgütle bağlantılı olması nedeniyle kapatılan sendikaya üye ve örgütün haberleştiği ByLock programı kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.Z, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:56
  1. EDİRNE
  2. FETÖ
  3. Zanlı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SETA'dan sosyal yardımlarla ilgili yeni rapor
    1. SETA'dan sosyal yardımlarla ilgili..
    2. İran'dan AB'ye 'çalışmaları..
    3. 2019 Mobilya Modelleri
    4. AK Parti Zeytinburnu belediye başkan..
    5. Bodrum'da dev palmiye ağacı köfteci..
    6. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret..
    7. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe..
    8. Çaykur Rizespor'dan VAR tepkisi
    9. Erdoğan-Al Sani görüşmesi sona erdi
    10. Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi..
    11. "Küresel ücret artışı 2008'den bu yana..
    12. Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı
    13. 2 bin lösemili çocuk için kan bağışı..
    14. Citroen C5 Aircross Avrupa’da "yılın..
    15. Kaşıkçı soruşturması
    16. "Türkiye'de ev almak şu dönemde karlı..
    17. Münbiç'te Müşterek Birleşik Devriye
    18. Donanma krizinde ipler geriliyor!..
    19. Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim!
    20. Altının kilogramında düşüş yaşandı
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı