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Sınırda uyuşturucu operasyonu

Edirne polisince sınır kapısından giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada, 2 valiz içerisinde 71 paket halinde 400 bin extacy hap ile 10 LSD ele geçirildi- Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:54
Sınırda uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda önlem aldı.

Daha önceden plakası belirlenen araç, Türkiye'ye girişte durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 valiz içerisinde 71 paket halinde 400 bin extacy hap ve 10 LSD ele geçirildi.

Sürücü M.Ö. ve araçtaki F.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen H.K. gözaltına alındı.

- Operasyon İstanbul'a uzandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alıcıların adresini tespit ederek operasyonu İstanbul'da devam ettirdi.

İstanbul'da da 17 suçtan aranması bulunan ve cezaevi firarisi K.M. ile A.V. yakalandı.



Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:54
  1. EDİRNE
  2. narkotik
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