Sınırda PKK operasyonu! Yakalandılar
Kilis'in Polateli ilçesinde, 5 terör örgütü PYD/PKK mensubu Suriye sınır hattında yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:44
Kaçak yollarla Suriye sınırından geçen grubun Şanlıurfa'ya gideceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı. Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı.
Suriye uyruklu Wahide E, Madina S, Hevi Hamo S. ve Midye E. ile Mehmet K'nin kimlik kontrollerinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi oldukları tespit edildi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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