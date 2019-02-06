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Sınırda muhtemel facia önlendi! 65 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/YPG terör örgütünün yapması muhtemel eylemleri engellemek amacıyla Suriye sınır hattında yaptığı alan taramasında toprağa gömülü halde 65 kilogram RDX/PETN plastik patlayıcı madde ele geçirdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:58
Sınırda muhtemel facia önlendi! 65 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında toprağa gömülü halde yüklü miktarda patlayıcı ve bu patlayıcıyı harekete geçirmek için kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi.

Cephanelik gibi

Edinilen bilgiye göre,  Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat teşkilatıyla koordineli bir şekilde, PKK/YPG terör örgütünün yapması muhtemel eylemleri engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığının da talimatıyla Ceylanpınar’ın Suriye sınır hattında alan araması yaptı. Yapılan aramada sazlık alanda toprağa gömülü halde 65 kilogram RDX/PETN plastik patlayıcı madde, bu patlayıcıları harekete geçirmek üzere hazırlanmış 6 adet zaman ayarlı elektronik devre, 5 adet verici, 9 adet alıcı devre, 21 adet elektrikli kapsül ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:58
  1. patlayıcı
  2. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü
  3. PKK/YPG
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Ceylanpınar
  6. RDX/PETN plastik patlayıcı
  7. elektronik devre

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