Sınırda korkutan yangın! Ekipler önlem alıyor
Rejim birliklerinin Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı. Türkiye sınırına yakın bir bölgede meydana gelen yangına Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı.26 Ağustos 2018 Pazar 21:46
Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.
Rejim birliklerinin Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Sallur ve Kelez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın hızla yayıldı.
Yayladağı ilçesi Kızılçat ve Çalıboğazı mevkisi karşısında, sınıra 2 kilometre uzaklıktaki yangının Hatay'a sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı.
Suriye tarafında yangına herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğrenildi.
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