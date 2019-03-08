Sınırda hareketlilik! 100'ün üzerinde ZPT ve komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Fırat'ın doğusundaki bölgelerde yeniden barışın sağlanması için düzenleyeceği harekatın hazırlığını sürdürüyor. Suriye sınır birliklerine, 100'ün üzerinde ZPT ve komando sevkiyatı gerçekleştirildi.08 Mart 2019 Cuma 09:32
Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütü YPG, bölgedeki insanları canından bezdirdi.
Binlerce insanın evini terk etmesine neden olan bölgedeki terörist varlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu ile sonlandırılacak.
Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren TSK, bölgeye askeri sevkiyatlar yapmaya devam ediyor.
ZPT ve komandolar gönderildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden, gecenin geç saatlerinde Suriye sınır birliklerine, 100'ün üzerinde ZPT ve komando sevkiyatı gerçekleşti.
Yoğun güvenlik önlemleri alında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler, Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki teröristlerin tek tek etkisiz hale getirileceğini büyük bir kararlılıkla söylemişti.
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