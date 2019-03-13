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Sınırda halaylı ‘Zipe’ şenliği

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından baharın gelişini simgeleyen ‘Zipe Şenliği’ düzenlendi.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:32
Sınırda halaylı ‘Zipe’ şenliği

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından baharın gelişini simgeleyen ‘Zipe Şenliği’ düzenlendi.


Çukurca Belediye tarafından organize edilen ve baharın gelişini müjdeleyen "Zipe Şenliği”, halkın ve yöredeki kamu görevlilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlanıldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen şenlik kapsamında yoğurtta para bulma, çuval, halat çekme, yumurta taşıma ve yumurta tokuşturma oyunları oynandı.


Şenlikte bir konuşma yapan Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ‘Zipe’nin bölgedeki vatandaşlar için önemli bir gelenek olduğunu belirterek, bu geleneğin devamını getirmeye çalıştıklarını söyledi. Ayca, “Yöredeki bu tip etkinlikleri düzenlememizin sebebi, Çukurca’nın kültürünü devam ettirmektir. Çukurca’yı güzel özellikleriyle ön plana çıkarmaktır. Bunu her fırsatta, her platformda dile getirerek, Çukurca’nın tarihi ve güzelliklerini tüm Türkiye’ye tanıttırmaktır” dedi.


Kaymakam Ayca, Çukurca’nın sadece terör olaylarıyla değil, bu tarz etkinliklerle ön plana çıkmaya başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.


Şenliğe; Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, vatandaşlar, asker ve polisler katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:32
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