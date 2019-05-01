Yunanistan'a kaçarken enselenen FETÖ'cü albay tutuklandı Terör örgütü FETÖ üyeleriyle birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan albay Mahmut Erel, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileriyle Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan albay Mahmut Erel, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği ekipleri tarafından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Gala Gölü yakınlarında yakalanan Mahmut Erel, önceki gün Ankara'ya getirildi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Erel, ardından Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandı. Erel, savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Erel'i "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutukladı. "Fetömetre" ile deşifre edilmişti Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki kripto isimleri deşifre eden "FETÖMETRE" uygulamasına takılan ve örgüt bağlantısı ortaya çıkan Erel, görevinden uzaklaştırılmıştı. Hakkında soruşturma başlatılması üzerine kayıplara karışan Erel'in yakalanması için Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesince arama kararı çıkarılmıştı. Erel ve hakkında FETÖ soruşturması olan 3 şüpheli, 26 Nisan'da Yunanistan'a çakmaya çalışırken hudut birliği ekiplerince yakalanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.