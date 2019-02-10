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Sınırda düzensiz göçle ilgili destek açıklaması

Yunanistan sınırındaki İpsala Sınır Kapısı'nda bir grup, düzensiz göçmenlere destek olmak amacıyla basın açıklaması yaptı- Grup adına konuşan Mehmet Doğan:- "Yunan askerleri sınırın diğer tarafına ulaşmayı başaranları geri gönderiyor. Bunu yaparken şiddet kullandıklarına dair haberler geliyor"

10 Şubat 2019 Pazar 16:53
Sınırda düzensiz göçle ilgili destek açıklaması

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir grup, düzensiz göçmenlere destek olmak amacıyla basın açıklaması yaptı.

İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan bir grup, düzensiz göçmenlere destek amacıyla Yunanistan'da aynı açıklamayı yapan grubu bir süre bekledi.

Yunanlı grubun gelmesi sonrası "Mültecilik insan hakkıdır" pankartı açan grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Doğan, Meriç Nehri'nin düzensiz göçmenler için popüler bir rota haline geldiğini söyledi.

Her gün yüzlerce düzensiz göçmenin daha rahat bir hayat için Avrupa'ya geçmeye çalıştığını ancak pek çok engelle karşılaştığını, bazılarının hayatlarını yitirdiğini belirten Doğan, "Yunan askerleri, sınırın diğer tarafına ulaşmayı başaranları geri gönderiyor. Bunu yaparken şiddet kullandıklarına dair haberler geliyor. Yunan güvenliği mültecileri geri yolladığında Türkiye mültecileri geri gönderme merkezlerine gönderiyor. Birçok kişi Suriye'ye sınır dışı ediliyor. Biz ırkçılık karşıtları olarak burada göçmenlerle dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için toplandık." dedi.

Meltem Aral da Suriyeliler'in yaşadığı pek çok ülkede hak ihlallerine maruz kaldıklarını ileri sürerek, bunların engellenmesi çağrısında bulundu.

Suriyeli sığınmacılara yönelik nefret dalgasının oluştuğunu iddia eden Aral, "Özellikle Suriyeli göçmenler pek çok yerde gündelik hayatta ırkçılığa, ayrımcılığa, sömürüye maruz kalıyorlar. Bu durumlar yaygınlaşmış durumda." görüşünü savundu.

Basın açıklaması Yunanca olarak da okundu. Bir süre Türkçe ve Yunanca düzensiz göçmenlerin geçişleri için kolaylık sağlanması yönünde slogan atan grup olaysız dağıldı.



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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 16:53
  1. düzensiz göçmen
  2. İpsala Sınır Kapısı
  3. protesto

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