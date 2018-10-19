0553 313 94 23

Sınırda büyük hareketlilik! "Kısa sürede saldıracağız"

Terör devleti İsrail, Gazze sınırına onlarca tank ve zırhlı araç yerleştirdi. İsrail Savunma Bakanı, yakın zamanda saldıracaklarını açıkladı.

19 Ekim 2018 Cuma 20:36
Sınırda büyük hareketlilik! "Kısa sürede saldıracağız"

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına onlarca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker konuşlandırıldı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre ise, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze'ye saldırı yapılacağını duyurdu.

İsrail Ordusu, bugün 30'uncu haftasına giren "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına büyük askeri yığınak yaptı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına onlarca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker sevk edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da İsrail ordusunun sınırda büyük bir askeri yığınak yaptığına dikkati çekerek, "İsrail ordusunun sınırdaki şiddet olaylarına cevabının doğasının, zırhlı, mühendislik araçları ve topçu güçlerini Gazze çevresinde konuşlandırmasıyla değişmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye saldıracağız"

İsrail medyasının önemli gazetelerinden Times of Israel'de yer alan açıklamalara göre ise, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze'ye kısa sürede saldıracaklarını açıkladı.

Netanyahu'da tehdit etmişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yapıldığı iddia edilen roket saldırılarına son verilmemesi halinde "büyük bir güç" kullanacaklarını söyleyerek yine Hamas'ı tehdit etti.

Habere DönFacebook'ta paylaşTwitter'da paylaşSitene Ekle

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:36
  1. Ordu
  2. İsrail
  3. Netanyahu
  4. Filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 30 yılın en büyük reel sektör yatırımı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 30 yılın en..
    2. Mama sandalyelerinin temizliğine dikkat!
    3. Uyarılar ardı ardına geldi! Son 24..
    4. Yeşil çay strese iyi geliyor
    5. Tırnak eti kurumasına dikkat!
    6. Limon suyunun cilde 4 faydası
    7. Kronik yorgunluk sendromu belirtileri..
    8. Yara izlerinden kurtulmak için bir de..
    9. Çocuklarda göz çapaklanması varsa...
    10. Bursa'da kürsüde konuşurken yere..
    11. Barak: 3,5 dakikada 300'den fazla..
    12. Trump'tan yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    13. Kalp büyümesi hakkında bilmeniz..
    14. Denizli'de ağaca asılı halde ölmek..
    15. İzmir'den kan donduran korkunç kaza!..
    16. 10 bin 860 paket kaçak sigara ele..
    17. Kayseri'de korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı
    18. Sınırda büyük hareketlilik! "Kısa..
    19. Lionel Messi'den örnek davranış! 400..
    20. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kosova'dan FETÖ..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı