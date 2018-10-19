Sınırda büyük hareketlilik! "Kısa sürede saldıracağız"

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına onlarca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker konuşlandırıldı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre ise, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze'ye saldırı yapılacağını duyurdu.

İsrail Ordusu, bugün 30'uncu haftasına giren "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına büyük askeri yığınak yaptı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına onlarca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker sevk edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da İsrail ordusunun sınırda büyük bir askeri yığınak yaptığına dikkati çekerek, "İsrail ordusunun sınırdaki şiddet olaylarına cevabının doğasının, zırhlı, mühendislik araçları ve topçu güçlerini Gazze çevresinde konuşlandırmasıyla değişmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye saldıracağız"

İsrail medyasının önemli gazetelerinden Times of Israel'de yer alan açıklamalara göre ise, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze'ye kısa sürede saldıracaklarını açıkladı.

Netanyahu'da tehdit etmişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yapıldığı iddia edilen roket saldırılarına son verilmemesi halinde "büyük bir güç" kullanacaklarını söyleyerek yine Hamas'ı tehdit etti.

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