Sınıra sevkiyat sürüyor! 100 araçlık askeri konvoy Kilis'e ulaştı
TSK, Barış Pınarı Harekatı için hazırlıklara hız verdi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların bulunduğu 100 araçlık askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.09 Ekim 2019 Çarşamba 14:00
Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların olduğu 100 araçlık askeri konvoy, öğle saatlerinde Kilis’e ulaştı.
Kritik bölgelerde görev alacaklar
Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy Kilis'in Suriye sınırına yöneldi. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırındaki kritik bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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