Sınırda 7 Suriyeli yakalandı Kilis’te, Suriye’den Türkiye’yeyasa dışı yollardan giren 7 Suriyeli göçmen yakalandı.

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’yeyasa dışı yollardan giren 7 Suriyeli göçmen yakalandı.

1’inci Hudut Alay Komutanlığı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı Demirışık Hudut Karakolu sorumluluk sahasından Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışan 7 Suriyeli Demirışık köyünde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen Suriyeliler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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