Sınırda 2 terörist yakalandı
Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı.22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:57
Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınır hattında tespit edilen PKK/PYD üyesi 2 teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan teröristler jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ