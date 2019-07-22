Sınırda 2 terörist yakalandı Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı.

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınır hattında tespit edilen PKK/PYD üyesi 2 teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan teröristler jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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