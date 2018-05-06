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Sınırda 2 Suudi Arabistan askeri öldü!

Suudi Arabistan'ın 2 askerinin Yemen sınırında hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 01:39
Sınırda 2 Suudi Arabistan askeri öldü!

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, 2 Suudi Arabistan askeri, ülkenin güneyindeki Cazan vilayetinde görev sırasında yaşamını yitirdi.

Haberde, askerlerin ölüm nedeni ve zamanına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

MAYIS AYINDA 2 ASKER DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yemen sınırında 2 Mayıs'ta iki Suudi Arabistan askeri daha öldürülmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri 26 Mart 2015'te Yemen'de Husilere karşı askeri operasyon başlatmıştı.

İran destekli Husiler 21 Eylül 2014'te Başkent Sana'yı ele geçirmişti. Yemen'deki meşru hükümete bağlı silahlı güçler ve koalisyonun askeri operasyonları sürerken, Husiler ülkenin daha birçok kentini elinde tutmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 01:39
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