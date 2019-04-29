Sınırda 2. Foto Safari etkinliği

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Valiliği, DAKA ve Çukurca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 2. Foto Safari ve doğa sporları kapsamındaki dağcılık faaliyetleri ve kaya tırmanışı eğitimleri devam ediyor.

Çukurca ilçesinin tanıtımı için çok büyük bir önem arz eden Foto Safari etkinliğine gençlerinde büyük ilgi gösterdiği belirtildi. 50 gencin katıldığı etkinliklerin tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.