Sınıra ZPT sevkiyatı
Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçları, Hatay’dan geçerek sınıra ulaştı.25 Mart 2019 Pazartesi 12:53
Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçları, Hatay’dan geçerek sınıra ulaştı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi üzerinden sabah saatlerinde Suriye sınır birliklerine asker ve onlarca ZPT sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT’ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.
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