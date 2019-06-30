Sınıra askeri sevkiyat Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevk edildi.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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