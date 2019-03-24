KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Sınır tanımaz ifadelerin son bulmasını bekliyoruz. Bölgede yaşayan insanların huzura ihtiyacı var. Türkiye bu huzurun temini noktasında çok önemli bir ülke." dedi.

Seka Park'ta gezen Karaaslan, vatandaşlarla sohbet etti.

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın ifadeleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer dünya liderlerinin konuya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

Böyle hukuksuz, böyle sınır tanımaz bir anlayışın, artık bölgede ihtiyaç duyulan barış ve huzur ortamından git gide uzaklaştığının farkında olduklarını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Buna bütün dünyanın ortak tepki vermesi gerekiyor. Daha önce Trump'ın böyle başka açıklamaları da oldu. Sınır tanımaz ifadelerin son bulmasını bekliyoruz. Bölgede yaşayan insanların huzura ihtiyacı var. Türkiye bu huzurun temini noktasında çok önemli bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle onun açıklamaları ve onun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bu politikaların şekillendiğine de dönem dönem şahitlik ediyoruz. Sanırım yine buna ihtiyaç var. Dünyanın hiç de ihtiyaç duymadığı bir yeni konu başlığı açılmış oldu."

Karaaslan, Filistinlilerin çektikleri çilelerin farkında olduklarını dile getirerek, "Dünya bunu izliyor belki ama biz izlemiyoruz. Aynı zamanda tepkimizi gösteriyoruz, aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuya olan tepkimizi dünya liderlerinin gözünün içine bakarak haykırıyoruz ve sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Bu yapılan açıklamaları da hakikaten kınıyorum." diye konuştu.

- "Büyük oranda kararların verildiğini düşünüyorum"

Vatandaşlarla her zaman bir arada olduklarını anlatan Karaaslan, "Seçimde son dönemece girmiş durumdayız. Büyük oranda kararların verildiğini düşünüyorum. Vatandaşlarımız bunu hissettiriyor. Karşılıklı kurduğumuz iletişimden dolayı memnuniyet yaşıyoruz. Artık seçimin sonu; biz istedik ki seçimde projeler konuşsun, hedefler konuşsun, vizyon konuşsun ama aynı zamanda Türkiye gerçekleri konuşulsun. Görüyoruz ki vatandaşlarımızın hemen hepsinin zaten bunlar ilgi alanına girmiş durumda ve değerlendirme kriterleri açısından tüm bunlar var. Hedef, vizyon, proje olduğu zaman da açıkçası bizim adaylarımız açık ara önde. İnşallah hem Kocaeli'miz için hem bütün şehirlerimiz için hem de ülkemiz için seçimin hayırlar getirmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.