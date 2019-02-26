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Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen açıklaması

Sınır Tanımayan Doktorlar, Yemen'deki insani krize yönelik Cenevre'deki uluslararası yardım konferansında mali taahhütte bulunan ülkelerin birçoğunun Yemen'deki savaşa katılan ülkeler olduğunu açıkladı

26 Şubat 2019 Salı 22:29
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen açıklaması

PARİS (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'deki insani krize yönelik bugün Cenevre'de başlayan uluslararası üst düzey yardım konferansında mali taahhütte bulunan ülkelerin birçoğunun Yemen'deki savaşa katılan ülkeler olduğunu bildirdi.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki insani krize ilişkin bugün Cenevre'de başlayan konferansta mali taahhütte bulunan ülkelerin birçoğunun Yemen'deki savaşa katılan ülkelerin olduğunu belirtti.

Yemen'de nüfusun temel hizmetlere ve insani yardıma erişiminin çok sınırlı olduğuna işaret edilen açıklamada, savaşın taraflarının sağlık sistemi dahil, ülkenin tüm altyapısını tahrip etmeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, örgütün, Yemen'in Abs şehrindeki Kolera Tedavi Merkezi'nin geçen yıl saldırıya uğradığı ve Mart 2015'ten bu yana koalisyon güçleri tarafından yürütülen hava saldırılarında 5 kez vurulduğu hatırlatıldı.

Mali taahhütte bulunan ülkelerin insani yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşması için engelleri kaldırması gerektiğini kaydedilen açıklamada, Yemen'deki insani krizin ancak söz konusu ülkelerin savaşa katılmaya son vermesiyle çözülebileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki insani krize yönelik BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle bugün başlayan uluslararası üst düzey yardım konferansında 2,6 milyar dolar taahhüt edildiğini bildirdi. Guterres, en fazla yardım taahhüdünün Yemen'deki iç savaşın tarafları olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada ise Yemen halkına 2019'da yapılacak insani yardımlar kapsamında birliğin 161,5 milyon avro tutarında katkıda bulunmayı planladığı belirtilmişti. AB'nin Yemen'de 2015'te başlayan iç savaşın başından bu yana Yemen halkına 710 milyon avro tutarında destek sağladığı kaydedilmişti.

ABD heyeti ise konferansta 24 milyon dolar vadetmişti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 22:29
  1. Sınır Tanımayan Doktorlar
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